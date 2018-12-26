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Уникальной выставкой отпраздновал свой 65-й день рождения Минский часовой завод

В главном магазине предприятия представлена коллекция из 150 редких часов, которые сохранились в единственном экземпляре и которые были выпущены за все годы работы завода. Известные советские под брендами "Заря" и "Вымпел", выпущенные к Олимпиаде-80 в Москве, сувенирные к памятным датам Великой Отечественной войны.

Ко дню рождения на заводе создали и новую лимитированную коллекцию с уникальным механизмом из 80-х годов. Познакомиться с экспозицией можно до 31 декабря.

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