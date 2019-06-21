Уникальную коллекцию олимпийских наград и медалей впервые представили в Минске

Специально к II Европейским играм крупнейшую в мире частную коллекцию олимпийских медалей и наград впервые презентовали в столице. Более 400 экспонатов коллекционера и российского бизнесмена Владимира Потанина доставили из Москвы. Это не только медали, но и факелы, горны, именные дипломы и кубки. Самый старый артефакт - это медали первой Олимпиады 1896 года, которая проходила в Афинах. Выставка состоит из 11-ти модулей, каждый посвящен определенному году проведения. Аукционная стоимость медалей варьируется от двух до 250 тысяч долларов.



Минск стал первым городом, где экспозицию показали публично. Далее частная коллекция отправится в международное турне по Олимпийским играм в Токио-2020, Пекин-2022 и Париж-2024.