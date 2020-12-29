Уникальную операцию на сердце провели детские кардиохирурги - вес пациентки чуть более килограмма

Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг

Операцию Еве сделали еще в ноябре. Тогда ее вес составлял 1470 г. Но из-за сложнейшего порока сердца было принято решение без промедления бороться за жизнь маленького пациента.

За жизнь малышки боролась команда из 10 медиков. И важна была роль каждого - и хирурга, и реаниматолога, и медсестры. Операция длилась пять часов. Ева, кстати, стала самым маленьким пациентом за всю историю центра.

Александр Шалькевич, врач-анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:

"Ранний постоперационный период протекал крайне тяжело. У нее была открыта грудная клетка. Шли препараты, поддерживающие работу сердца. Все эти месяц и три недели жизни она находилась в нашем отделении. Потихоньку мы ее выхаживали. Отключали определенные препараты. Начинали кормить - сначала через зондик, потом из бутылочки".

Анна, мама Евы:

"Конечно, мы очень благодарны врачу, который нас оперировал. Большое ему спасибо. Он спас нашу девочку. Ну и реанимации мы тоже благодарны"

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Теперь Еве предстоит период реабилитации. Она уже самостоятельно кушает и постепенно набирает вес. Сейчас малышку готовят к переводу из реанимации в обычное отделение.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"2020-й год не прошел и мимо нас. В первую и вторую волну мы останавливали плановую помощь. Но при этом оказывали в полном объеме помощь детям экстренную и срочную. Если говорить по цифрам, то по кардиохирургическим операциям, по порокам сердца: в прошлом году мы прооперировали более 1100 детей, в этом году около 800. Как и в прошлом году, так и в этом половина этих детей были прооперированы миниинвазивным способом".