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Уникальную операцию новорожденной провели белорусские врачи в РНПЦ детской хирургии

В РНПЦ детской хирургии у новорожденной девочки успешно провели коррекцию стеноза трахеи, которая сформировалась диаметром всего миллиметр. Это препятствовало полноценному дыханию ребенка. Такой порок несовместим с жизнью. К тому же малышка родилась с пневмонией. На момент операции девочке было 14 дней, а весила она всего 1950 граммов. Хирургическое вмешательство такой сложности проведеновпервые. Врачи сделали практически невозможное: по данным зарубежной литературы, масса тела пациентов, которым выполнялась подобная операция, составляла не менее двух с половиной килограммов. Коррекция длилась 6 часов, работала бригада из десяти человек.

Суть операции заключалась в том, что для расширения просвета трахеи использовалось ее пересечение в самом узком месте, и за счет смещения двух полуокружностей просвет увеличили в 2 раза. Сейчас этот просвет составляет около 3-4 миллиметров, что в принципе укладывается в возрастной диаметр просвета трахеи. Это дало возможность обеспечить спонтанное дыхание, то есть ребенок сейчас дышит самостоятельно.
Андрей Заполянский, заведующий отделом РНПЦ детской хирургии

Послеоперационный период протекает хорошо, девочка сейчас дышит самостоятельно, набирает вес, готовится к переводу на следующий этап выхаживания в РНПЦ "Мать и дитя".

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