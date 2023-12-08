Уникальную операцию новорожденной провели белорусские врачи в РНПЦ детской хирургии

Суть операции заключалась в том, что для расширения просвета трахеи использовалось ее пересечение в самом узком месте, и за счет смещения двух полуокружностей просвет увеличили в 2 раза. Сейчас этот просвет составляет около 3-4 миллиметров, что в принципе укладывается в возрастной диаметр просвета трахеи. Это дало возможность обеспечить спонтанное дыхание, то есть ребенок сейчас дышит самостоятельно.

Андрей Заполянский, заведующий отделом РНПЦ детской хирургии