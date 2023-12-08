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Уникальную операцию новорожденной провели белорусские врачи в РНПЦ детской хирургии
В РНПЦ детской хирургии у новорожденной девочки успешно провели коррекцию стеноза трахеи, которая сформировалась диаметром всего миллиметр. Это препятствовало полноценному дыханию ребенка. Такой порок несовместим с жизнью. К тому же малышка родилась с пневмонией. На момент операции девочке было 14 дней, а весила она всего 1950 граммов. Хирургическое вмешательство такой сложности проведеновпервые. Врачи сделали практически невозможное: по данным зарубежной литературы, масса тела пациентов, которым выполнялась подобная операция, составляла не менее двух с половиной килограммов. Коррекция длилась 6 часов, работала бригада из десяти человек.
Суть операции заключалась в том, что для расширения просвета трахеи использовалось ее пересечение в самом узком месте, и за счет смещения двух полуокружностей просвет увеличили в 2 раза. Сейчас этот просвет составляет около 3-4 миллиметров, что в принципе укладывается в возрастной диаметр просвета трахеи. Это дало возможность обеспечить спонтанное дыхание, то есть ребенок сейчас дышит самостоятельно.
Послеоперационный период протекает хорошо, девочка сейчас дышит самостоятельно, набирает вес, готовится к переводу на следующий этап выхаживания в РНПЦ "Мать и дитя".
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