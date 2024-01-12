Уникальную операцию по протезированию аортального клапана впервые выполнили в Гродненском кардиоцентре

Первую в регионах операцию по протезированию аортального клапана провели гродненские кардиологи. Инновационная методика заключается в использовании для протеза собственных тканей организма пациента. В кардиоцентре используют малоинвазивные методы лечения сердечных заболеваний, когда все манипуляции выполняются через введенный в кровеносный сосуд катетер. О высокотехнологичном развитии региональной медицины - репортаж Юрия Карнеловича.

Софья Вихаровская о диагнозе "порок сердца" узнала 4 года назад. Состояние здоровья ухудшалось, поэтому и приняла решение сделать операцию. Сегодня уже идет на поправку.

Меня приняли, мне доктора прекрасно рассказали эту ситуацию. Хочется жить, хочется с детками беседовать. Поэтому я очень благодарна этой больнице. Софья Вихаровская, жительница г. Гродно

Уникальная операция по протезированию аортального клапана для гродненских кардиологов стала настоящим вызовом. Медики применили инновационную методику – "выкроили" новые створки клапана из собственных тканей организма пациента.

Створки нового клапана делаются по оригинальной методике. При этом не используются никакие синтетические материалы. Соответственно в раннем постоперационном периоде пациенты, которым выполняется эта процедура, могут не принимать препараты, которые разжижают кровь, которые они принимают при стандартных кардиохирургических вмешательствах. Андрей Янушко, главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра

Высокотехнологичное развитие региональной медицины

Собственные ткани организм не отторгает, а это стопроцентная приживаемость. Подобные операции уже несколько лет выполняют в столице, но на региональном уровне это первый опыт. В Гродно он стал возможным благодаря высокой квалификации врачей и медицинскому оборудованию мирового уровня. В течение года в кардиоцентре выполняют более полутысячи операций разной сложности.

Выполняются операции по коррекции клапанной патологии, в том числе и из менее инвазивных доступов. Операции на грудном отделе аорты. За год выполнено порядка 500 операций на открытом сердце. Общее число операций - порядка 700. Игорь Кизюкевич, заведующий кардиохирургическим отделением Гродненского областного клинического кардиологического центра

Инновационный проект "Интенсивный приемный покой" реализуют гродненские кардиологи

Также центр реализует абсолютно новый для Беларуси проект. В клинике объединяется приемный покой и отделение интенсивной терапии. Это позволит сократить время для постановки диагноза.

Будут применены принципы работы с пациентом: врач идет к пациенту. Не пациент идет к врачу на какую-то диагностику, а непосредственно на интенсивной койке приемного покоя будут к пациенту приходить врачи для диагностики. Андрей Янушко, главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра

Для реализации проекта на территории кардиоцентра возводят с нуля новое здание.

Строительство корпуса ведется ускоренными темпами. Всего за 2 месяца возвели фундамент и первый этаж. Полностью ввести в строй приемное отделение планируют уже осенью этого года.