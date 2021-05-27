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Уникальную операцию по спасению сбитого на трассе лосенка провели в Лиде
Животное с переломанными ногами на обочине дороги заметили неравнодушные горожане. На место ЧП сразу же выехали ветеринарные службы и представители лесхоза. Скорее всего, животное попало под машину и находилось в критическом состоянии. На призыв о помощи откликнулись в частном ветцентре. Практика спасения диких животных у ветеринаров уже была. Правда, 25-килограммовый лосенок на операционный стол попал впервые. Специалистам пришлось соединить и зафиксировать сломанные кости при помощи специальных титановых пластин.
Всего через несколько часов после операции лосенок самостоятельно встал на ноги и начал ходить. Сейчас он содержится в специальном вольере на территории лидской ветеринарной станции. Там за ним организован надлежащий уход, реабилитация будет длиться не меньше месяца. После полного выздоровления пациента переведут либо в питомник лесхоза, либо в один из зоопарков страны.
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