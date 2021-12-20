3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Уникальную операцию провели в РНПЦ детской хирургии: двухмесячного ребенка подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации
Спасательную операцию провели врачи РНПЦ детской хирургии, подключив двухмесячного ребенка к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Работа сравнима с ювелирной, до этого за нее не брался никто на постсоветском пространстве. На третий день жизни у девочки диагностировали коронавирус, осложнения - тяжелейшая пневмония. Лечение в больнице Могилева не принесло результата. Подключив младенца к аппарату ЭКМО, его транспортировали в белорусскую столицу. После шести дней малышку перевели на ИВЛ, сегодня ее состояние врачи оценивают как стабильное. Рядом с ней находится мама.
Это уникальный и ювелирный случай. Есть проблема, как подключить аппарат из-за размеров и возраста ребенка. Нам это, к счастью, удалось. Это редкий случай сам по себе, потому что дети меньше болеют коронавирусом, чем взрослые, и таких тяжелых форм почти не бывает.
Страшно, но врач в отделении реанимации провел со мной такую вводную лекцию, что я все стала понимать, объяснял, какая трубочка за что отвечает. И когда на пятый день ее с ЭКМО сняли, это была победа врачей, за что им огромное спасибо!
В пандемию не потеряли объемы высокотехнологичной помощи
Работа осуществляласьи в плановом, и в экстренном режиме. За год проведен ряд уникальных операций, есть единственные в мире. Много достижений по кардиохирургической помощи. В РНПЦ кардиологии проведено более 3,5 тысячи оперативных вмешательств, продолжились научные разработки, в том числе совместно с учеными из других стран, более 12 тысячам пациентов оказана помощь на нейрохирургических койках, проведено более 8 тысяч операций, из которых половина - высокотехнологичные и сложные операции.
Сегодня все РНПЦ продолжают оказывать специализированную помощь. В текущем году, несмотря на пандемию, объемы высокотехнологичной помощи не уменьшились, а по некоторым направлениям их удалось даже нарастить.