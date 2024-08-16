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Уникальную школу - одну из самых крупных в стране - открыли в Новой Боровой
Подарок к новому учебному году жителям Новой Боровой - в районе открыли один из самых крупных школьных комплексов в Беларуси. Огромное здание с тремя корпусами в новом учебном году примет 1 125 детей и подростков.
"Школу талантов" - так окрестили учреждение образования - построила и укомплектовала компания "А-100 Девелопмент". Проект обошелся застройщику более чем в 20 млн долларов.
В числе первых по территории школьного комплекса прогулялась Катерина Стреха.
В Беларуси открыли "Школу талантов"
Каждый квадратный метр этого современного здания - под нужды детей и педагогов. Этой школе в Беларуси пока аналогов нет. Ученики будут не только получать знания, но еще и открывать в себе талант спортсменов, блогеров, танцоров и музыкантов.
Эта рекреация посвящена таланту музыки. Здесь располагаются уличные музыкальные инструменты. Они антивандальные. Во время перерыва или после уроков можно на них поиграть. Можно даже создать свой ансамбль, группы, оркестр.
Архитекторы предусмотрели здесь все. Начиная от современных лабораторий, арт-галереи и собственного амфитеатра, до медиацентра и спортивных площадок. Здание разделили на два основных блока - для старших и младших школьников.
Всего на территории школы семь рекреационных зон. Памп-трек - единственный в таком исполнении в Беларуси. Со временем сюда приедут тренеры, которые будут обучать детей различным спортивным направлениям.
От разработки концепции до ее полной реализации прошло четыре года.
Это первая школа, которую мы реализовали из сборного железобетона, который изготавливается на нашем инновационном заводе современных бетонных конструкций. Для группы компаний "А-100 Девелопмент" очень символично, что мы открываем двери такого технически сложного архитектурного объекта в преддверии нашего юбилея. Мы расцениваем это как возможность сделать вклад в образование, развитие нашей страны! Мы очень гордимся этой возможностью.
На сегодняшний день у нас почти 300 первоклашек. Уже подано более 700 заявлений в наше учреждение, педагогический состав набран 100 %. Педагоги высшей и первой категории.
"Школа талантов" передана на баланс Минского райисполкома. Это второе образовательное учреждение в районе. В нем будут учиться дети из Новой Боровой, Копище и Валерьяново.
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