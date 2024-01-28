Уникальные артефакты и новые исследования в Антарктиде - достижения белорусских ученых были представлены на 16 международных выставках

В последнее воскресенье января Беларусь отмечает День науки. С праздником, который символизирует силу интеллекта нации, деятелей сферы, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования поздравил Президент.





В 2023 году наши ученые и разработчики внесли значительный вклад в инновационное развитие страны. Светлана Чернова пообщалась с теми, кто находит ответы на любые вопросы.

Уникальный артефакт, найденный во время раскопок на реке Менка

Съемочная группа АТН первой увидела ценную находку - спил с деревянной конструкции поселения, которое располагалось на реке Менка. Артефакт имеет для научного сообщества огромную ценность. Это ключ к разгадке, где зародился Минск: на городище на Свислочи или на Менке?

В ходе этих исследований были получены материалы, убеждающие нас в последнем, что все-таки изначально Минск родился на Менке, а потом в ходе известных летописных событий город вынужден был переехать. Алексей Авласович, заведующий центром Института истории НАН Беларуси

Точный возраст находки и, соответственно, дата возникновения Минска пока устанавливается, но первые результаты уже получены при помощи радиоуглеродного анализа - это вторая половина X века. Открытие, которое археологи сделали осенью прошлого года, вошло в топ-10 значимых достижений Академии наук за 2023-й.





Мы предлагаем музеифицировать не только территорию площадки городища, но и соседнего с ним селища №12, которые были изучены во время последних раскопок 2023 года. В этом смысле благодаря музеификации мы включаем памятники археологии в современную культурную жизнь. Наталья Почобут, старший научный сотрудник отдела Института истории НАН Беларуси

Изучение Антарктиды

Накануне белорусские полярники успешно завершили четырехдневный поход в неизученный район Антарктиды. Группа из 10 человек, которую возглавляет Алексей Гайдашов, провела исследования, отбор проб и образцов природных материалов района Антарктиды площадью свыше 1 тыс. кв. км. Шестой континент прячет ответы на многие вопросы. Например, ледяной щит Антарктики хранит в себе память об изменениях и колебаниях климата тысячелетий.





Здесь же наши полярники изучают биоразнообразие территории и метеопроцессы, ведь Антарктиду принято считать местом формирования погоды для Южного полушария. Во внимании также вопросы экологии.

В последние годы перспективное направление - изучение микропластика, в частности, в водах. Участники антарктических экспедиций отбирают пробы снега из озер и в замороженном виде их доставляют в Минск. Здесь они анализируются в нашей лаборатории и других лабораториях Академии наук. Сергей Какарека, заведующий лабораторией Института природопользования НАН Беларуси

Достижения белорусской науки

Каждое из достижений белорусской науки в образовании, культуре, промышленности и медицине - это не просто пополнение инновационного банка данных, но вклад в развитие государства и укрепление его позиций на международной арене.

Достижения отечественных ученых в прошлом году были представлены на 16 международных выставках, 11 из которых прошли за рубежом: в России, Казахстане, Азербайджане, Пакистане, Сербии, Алжире, Китае. По итогам было подписано 154 документа о сотрудничестве, в числе которых договоры на поставку белорусской высокотехнологичной продукции.