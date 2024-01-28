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Уникальные артефакты и новые исследования в Антарктиде - достижения белорусских ученых были представлены на 16 международных выставках
В последнее воскресенье января Беларусь отмечает День науки. С праздником, который символизирует силу интеллекта нации, деятелей сферы, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования поздравил Президент.
В 2023 году наши ученые и разработчики внесли значительный вклад в инновационное развитие страны. Светлана Чернова пообщалась с теми, кто находит ответы на любые вопросы.
Уникальный артефакт, найденный во время раскопок на реке Менка
Съемочная группа АТН первой увидела ценную находку - спил с деревянной конструкции поселения, которое располагалось на реке Менка. Артефакт имеет для научного сообщества огромную ценность. Это ключ к разгадке, где зародился Минск: на городище на Свислочи или на Менке?
В ходе этих исследований были получены материалы, убеждающие нас в последнем, что все-таки изначально Минск родился на Менке, а потом в ходе известных летописных событий город вынужден был переехать.
Точный возраст находки и, соответственно, дата возникновения Минска пока устанавливается, но первые результаты уже получены при помощи радиоуглеродного анализа - это вторая половина X века. Открытие, которое археологи сделали осенью прошлого года, вошло в топ-10 значимых достижений Академии наук за 2023-й.
Мы предлагаем музеифицировать не только территорию площадки городища, но и соседнего с ним селища №12, которые были изучены во время последних раскопок 2023 года. В этом смысле благодаря музеификации мы включаем памятники археологии в современную культурную жизнь.
Изучение Антарктиды
Накануне белорусские полярники успешно завершили четырехдневный поход в неизученный район Антарктиды. Группа из 10 человек, которую возглавляет Алексей Гайдашов, провела исследования, отбор проб и образцов природных материалов района Антарктиды площадью свыше 1 тыс. кв. км. Шестой континент прячет ответы на многие вопросы. Например, ледяной щит Антарктики хранит в себе память об изменениях и колебаниях климата тысячелетий.
Здесь же наши полярники изучают биоразнообразие территории и метеопроцессы, ведь Антарктиду принято считать местом формирования погоды для Южного полушария. Во внимании также вопросы экологии.
В последние годы перспективное направление - изучение микропластика, в частности, в водах. Участники антарктических экспедиций отбирают пробы снега из озер и в замороженном виде их доставляют в Минск. Здесь они анализируются в нашей лаборатории и других лабораториях Академии наук.
Достижения белорусской науки
Каждое из достижений белорусской науки в образовании, культуре, промышленности и медицине - это не просто пополнение инновационного банка данных, но вклад в развитие государства и укрепление его позиций на международной арене.
Достижения отечественных ученых в прошлом году были представлены на 16 международных выставках, 11 из которых прошли за рубежом: в России, Казахстане, Азербайджане, Пакистане, Сербии, Алжире, Китае. По итогам было подписано 154 документа о сотрудничестве, в числе которых договоры на поставку белорусской высокотехнологичной продукции.
Более сотни научно-технических проектов в прошлом году реализовано с партнерами из семи стран. 42 уже завершены, реализация и финансовая поддержка остальных будет продолжена в нынешнем году.