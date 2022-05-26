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Уникальные идеи и концептуальные решения на фестивале науки и разработок школьников
Новые модели роботов, химические соединения для подкормки растений, а также компьютерные программы с видеоиграми для досуга на фестивале науки и разработок школьников. Ежегодный конкурс - настоящее событие для учеников, к которому они готовятся целый год. Это отличный повод поделиться уникальными идеями и концептуальными решениями, а также новый опыт для юных ученых. А презентовали они проекты для студентов, преподавателей и сотрудников Академии наук.
Для школьников такие фестивали инновационных разработок еще и способ определиться с выбором будущей профессии. А защита собственных проектов - отличная подготовка к учебе в высших учебных заведениях.
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