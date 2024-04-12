Уникальные кадры и эксклюзивное интервью о жизни Марины Василевской в космосе - в фильме АТН в вечернем эфире 12 апреля

Реальная жизнь Героя Беларуси Марины Василевской на Международной космической станции. Многое сделано по просьбе журналистов АТН, которые и в эти минуты работают над фильмом"Трудная дорога в космос". В вечернем эфире покажем быт на МКС: в каких условиях была белоруска, как выполняла научные эксперименты, а также как спала и что ела. Дополнит эти уникальные кадры эксклюзивное интервью, которое накануне во Дворце Независимости дала Марина Василевская.