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Уникальные кадры и экстремальные репортажи: телекомпания "ВоенТВ" отмечает 30-летний юбилей

30 лет их глазами зрители наблюдают за жизнью белорусской армии. И они по-прежнему занимают лидирующие позиции в стране по производству контента в стиле "милитари".

Юбилейный, 30-й день рождения, сегодня празднует "ВоенТВ". Это единственная в стране телекомпания, имеющая практически неограниченный доступ для работы в воинских частях и соединениях. 15 апреля 1994 года началась история Военного телевидения независимой Беларуси. На экраны вышла первая программа об армии: "Справы вайсковыя". Как тогда, так и сейчас, главная миссия телекомпании - быстро, объективно и просто рассказать об армейских буднях наших военных и о том, как развиваются Вооруженные силы.



ВоенТВ - отдельный телевизионный продакшн с узкой тематикой. От освещения учений на полигонах до вопросов нацбезопасности и государственной политики в области обороны. Они не боятся атак на информационном поле. Опираясь только на достоверные и проверенные источники, журналисты ВоенТВ преподносят зрителям исключительно достоверную информацию об армии.

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Константин Гагарин,первый заместитель гендиректора телекомпании "ВоенТВ": Наша работа в последнее время серьезно изменилась: повысились требования к оперативности. Мы видим, как динамично меняется военно-политическая обстановка вокруг Беларуси, еще более динамично готовятся белорусские вооруженные силы, и нам для того, чтобы все успеть показать и рассказать, приходится повышать свои обороты.


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Анна Чиж-Литаш,начальник отдела интернет-вещания телекомпании "ВоенТВ": Сейчас приходит много молодежи. Интерес к военному делу возрос и у тех, кто не увлекался и не интересовался военной темой.

Сегодня уникальные кадры и экстремальные репортажи телекомпании набирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Их контент представлен в YouTube и во всех популярных соцсетях и мессенджерах. Своими программами "Арсенал", "Диспозиция" и "По форме" они представлены на "Беларусь 1".

Какая она, работа военного журналиста? И в чем ее особенность в условиях, когда вокруг все накаляется? Об этом - в вечернем эфире "Панорамы".

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