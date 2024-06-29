Уникальные кадры, как Президент участвовал в строительстве минского метро

После развала Советского Союза экономика всех постсоветских стран ушла в глубокое пике. И продолжение строительства второй ветки минского метро после потрясений перестройки могло и не состоятся, если бы не решительность первого молодого белорусского Президента.

Александр Лукашенко тогда принял волевое решение продолжить строительство, вспоминает начальник УП "Минскметрострой" в 1995-2008 гг. Алексей Серегин.

За строительство взялись всем миром. Выходили на субботники, помогали там, где допускалось в свободное время. И, конечно, вместе со всеми был Президент.





"У меня волнение только перед Петром - каменщиком", - сказал на архивном видео Александр Лукашенко в апреле 1997 года. Тогда в каске и рабочей форме он укладывал кирпичи. "Я в прошлом году с ним работал. Он меня ругает, если я не так положу кирпич".







Кирпич за кирпичиком строили свое государство, укрепляя не только фундамент, но и создавая базу для будущих поколений.

Не надеясь на помощь со стороны, ставку делали на свое, отечественное. Лельчицы стали поставлять мигматит (это особая горная порода), шпалы привозили из Борисова, краску для составов - из Лиды, по-новому заиграло красками гомельское стекло. Тренд на отечественное поддерживаем и сегодня.

Эскалаторы мы все применяем белорусского производства. Они выпускаются в Солигорске. Траволаторы, которые уже работают на третьей линии, тоже белорусские (Могилевлифтмаш). Максимально стараемся применять оборудование белорусского производства. Георгий Протасов, первый замдиректора - главный инженер ОАО "Минскметропроект"

Белорусский знак качества плюс трудолюбие и преемственность. В необходимости такой важной транспортной артерии для Минска, который активно прирастал с каждым годом, уже никто не сомневался. Удобство и комфорт ощутили сразу же после введения первых станций.

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По традиции к знаменательной дате подготовили себе подарки. Станцию "Пушкинская" открыли в День Независимости. А "Партизанская" и "Автозаводская" заработали 7 Ноября.

Сегодня мы являемся свидетелями великого праздника, праздника труда наших людей. Это действительно история, которую никто не сможет подвергнуть сомнению. Минское метро - это и строительный полигон для испытания новых технологических решений. И то, что мы в непростое для республики время можем финансировать такое строительство, это еще одно свидетельство оздоровления нашей экономики. Ни один объект метро не заморожен, не заброшен. Напротив, мы уверенно здесь движемся вперед. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (7.11.1997)