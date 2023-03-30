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Уникальные противоспаечные, антибактериальные и противоопухолевые препараты будут производить на предприятии "Унитехпром БГУ"
Модернизированный цех по производству уникальных лекарств открылся на предприятии "Унитехпром БГУ". Речь про противоспаечный, антибактериальный и противоопухолевый препараты. Эти лекарства раньше в нашей стране не производились и разработаны белорусскими учеными. Препараты прошли доклинические испытания. В ближайшее время начнется выпуск партии для клинических, которые пройдут на базе государственных медучреждений.
Цех оснащен современным оборудованием и полностью соответствует международным стандартам GMP. Здесь планируется выпуск лекарств, которые не имеют аналогов в мире.
"Антиспайк", обладающий противовирусными, бактерицидными свойствами, используется для заживления самых различных ран после хирургических вмешательств. "Фосцелантан" - это инновационный препарат, который используется для усиления регенерации тканей при лечении трофических язв, абсцессов различного рода, фурункулов и прочих вещей. "Проспиделонг" - это уникальное средство, которое не имеет аналогов в мире, оно предназначено для купирования и лечения онкологических заболеваний, то есть выполняет определенную функцию локальной химиотерапии.
"Антиспайк" имеет гелеобразную форму, предотвращает образование спаек после хирургических вмешательств, имеет противовирусное и бактерицидное действие, локально используется после операции на органах брюшной полости.
"Фосцелантан" - инновационный препарат по ускорению регенерации поврежденных тканей, представляет биорассасывающуюся пластину для наружного применения. Область использования препарата в медицине очень широкая.
Биорассасывающийся гель "Проспиделонг" предназначен для лечения рака желудка и используется как локальная химиотерапия при этом заболевании.
Мы говорим о том, что это импортозамещение, это очень важно. Наши граждане должны понимать, что им будет всегда своевременно оказана медицинская помощь. Конечно же, мы рассчитываем на то, что данная группа лекарств будет реализована в дальнейшем на экспорт.
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