Уникальные противоспаечные, антибактериальные и противоопухолевые препараты будут производить на предприятии "Унитехпром БГУ"

Мы говорим о том, что это импортозамещение, это очень важно. Наши граждане должны понимать, что им будет всегда своевременно оказана медицинская помощь. Конечно же, мы рассчитываем на то, что данная группа лекарств будет реализована в дальнейшем на экспорт.

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома