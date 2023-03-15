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Уникальные разработки представили на Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2023

Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO открылась в Минске 15 марта.

На одной площадке встретились порядка 50 компаний. Это лидеры в сфере строительства и архитектуры. Выставка будет интересной и полезной для профессионалов и обывателей. На стендах расположились современные строительные и отделочные материалы, техника и оборудование, цифровые и технические решения.

Помимо выставки, запланированы бизнес-встречи, круглые столы. Участники смогут найти новых партнеров и подписать выгодные контракты, а посетители - изучить новинки строительной сферы.

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