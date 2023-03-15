Уникальные разработки представили на Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2023

На одной площадке встретились порядка 50 компаний. Это лидеры в сфере строительства и архитектуры. Выставка будет интересной и полезной для профессионалов и обывателей. На стендах расположились современные строительные и отделочные материалы, техника и оборудование, цифровые и технические решения.