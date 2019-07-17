Уникальными кадрами частичного лунного затмения поделились интернет-пользователи

Частичное лунное затмение наблюдали этой ночью жители Австралии и Азии. Его продолжительность составила 2 часа 58 минут. Максимальная фаза -65 %. Белорусам редкое явление помешала увидеть дождливая погода. Уникальными кадрами поделились интернет-пользователи. Следующее лунное затмение произойдет через 6 лет.