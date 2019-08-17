Уникальный благотворительный марафон "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом проходит в Беларуси

Суть акции проста - за сутки в общей сложности нужно пробежать или проплыть 10 000 часов. Тогда партнер проекта перечислит 50 000 рублей детям. Участие в марафоне принимают известные спортсмены, артисты и медийные личности. Старт 24-часовому забегу был дан еще вчера, а сегодня в 12:00 в плавательном бассейне "Трактор" по улице Долгобродской, 37 начнется шестичасовой заплыв. Желающим для участия следует зарегистрироваться или на сайте марафона "24 РАЗАМ", или непосредственно на месте старта.