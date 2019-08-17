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Уникальный благотворительный марафон "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом проходит в Беларуси
Суть акции проста - за сутки в общей сложности нужно пробежать или проплыть 10 000 часов. Тогда партнер проекта перечислит 50 000 рублей детям. Участие в марафоне принимают известные спортсмены, артисты и медийные личности. Старт 24-часовому забегу был дан еще вчера, а сегодня в 12:00 в плавательном бассейне "Трактор" по улице Долгобродской, 37 начнется шестичасовой заплыв. Желающим для участия следует зарегистрироваться или на сайте марафона "24 РАЗАМ", или непосредственно на месте старта.
В проекте можно поучаствовать из любой точки мира
Для этого достаточно пробежать или проплыть, но обязательно использовать приложение, которое считает время. Сделать скриншот финальных цифр, выложить его на своей странице в социальных сетях с официальным хештегом проекта. Финиш всей акции - сегодня в 6 вечера.
Более подробно об акции рассказали организаторы и участники марафона "24 РАЗАМ" во времяонлайн-конференции на нашем сайте.
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