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Уникальный Музей истории мануфактуры Беларуси работает в Смиловичах

Единственный в Беларуси. В Смиловичах учащиеся и педагоги местной школы приглашают посетить Музей истории мануфактуры Беларуси. Здесь рассказывают историю формирования промышленности в нашей стране и акцентируют внимание на особенностях национальных ремесленных производств.

Учреждение уникально не только своей экспозицией, но и интерактивом. Наталья Бордиловская посетила музейный центр (видео).

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