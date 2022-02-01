Уникальный Музей истории мануфактуры Беларуси работает в Смиловичах

Единственный в Беларуси. В Смиловичах учащиеся и педагоги местной школы приглашают посетить Музей истории мануфактуры Беларуси. Здесь рассказывают историю формирования промышленности в нашей стране и акцентируют внимание на особенностях национальных ремесленных производств.