Уникальный музей "Поезд Победы" - в Кричеве

В память о войне "Поезд Победы" продолжает движение по Беларуси, и сегодня уникальный музей прибыл в Кричев. В поезде воссозданы санитарный и вагон бронепоезда. Отдельно есть посвященный битве за "Брестскую крепость". Благодаря трехмерным панорамам и мультимедийным технологиям быт и сражения выглядят реалистично и погружают в атмосферу военных лет. Первыми передвижной музей посетили молодые патриоты и представители общественных организаций.



Ирина Прудникова, председатель Кричевского районного Совета депутатов:

Каждый третий погиб в Великую Отечественную войну. И те события - годы тяжелых военных лихолетий - чтобы никогда не повторились. Чтобы во всем мире был мир.



Дарья Бортюкова, учащаяся средней школы № 8 г. Кричева:

Мы рады, что живем под мирным небом, и безумно благодарны людям, которые этому способствовали. Нашим дедам, прадедам.



В этом году проект стал масштабнее: количество остановок в пути увеличено до 17. Завтра эшелон-музей отправится в Жлобин. А 21 июня прибудет в Брест.