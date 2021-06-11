Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Беларусь

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" теперь могут посетить и в Беларуси. Проект реализуется Белорусской и Российской железными дорогами в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.



Уже сегодняэкспозицию можно будет посетитьжителям столицы, а дальше уже 14 числа музей отправится в Оршу. Также увидеть "Поезд Победы" можно будет в Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте и Гомеле. Завершится показ экспозициив Могилеве 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



