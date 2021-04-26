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Уникальный проект "Чернобыль: от аварии до возрождения" в Национальном архиве Беларуси
35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящен и уникальный международный проект, инициатором и составителем которого стал Национальный архив Беларуси. Здесь открылась выставка под названием "Чернобыль: от аварии до возрождения". Экспозиция открывает ранее неизвестные и закрытые грифом "секретно" документы по истории чернобыльской трагедии. Это письма, указы, акты и докладные записки ЦК КПБ, Совета Министров, Министерства здравоохранения 80-90-х.
Предисловием к открытию выставки стала конференция, участие в которой приняли представители Полесского радиационно-экологического заповедника, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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