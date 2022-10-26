Встретиться с земляками, прикоснуться к традициям и увидеть настоящую независимую Беларусь! Уникальный проект "Творческие стажировки" начался в Минске. Это совместная инициатива Министерства культуры и Республиканского центра национальных культур. Участников ждут разные локации по всей стране. Первой же стал наш алмаз науки - Национальная библиотека.



Встреча проходила в формате диалога, а самым приятным моментом стало вручение почетных грамот и подарков. Их получили земляки, которые многие годы трудятся на имидж своей исторической родины. Они возрождают и развивают народные ремесла, популяризируют наши культуру и традиции, воспитывают молодежь в духе уважения к малой родине.



Особый момент - посещение мемориального комплекса "Тростенец". К подножию памятника легли корзины с цветами. У многих из участников проекта деды и прадеды защищали Беларусь. У кого-то родные и близкие были замучены в концлагерях и гетто. Общая боль и историческая память - вот, что роднит всех белорусов, где бы они сегодня ни проживали. Завтра гости нашей страны посетят Мир и Несвиж.