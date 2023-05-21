Уникальный тест на 60 видов рака с точностью более 90 % появится в Беларуси

По данным Минздрава, высокотехнологичный анализ венозной крови позволит выявить широкий спектр потенциально опасных опухолей на разных стадиях. Беларусь - одна из первых стран мира, которая довела разработку данного эксперимента и производство тестов до стадии регистрации и внедрения, сообщает портал1prof.by.Подобное производство есть только в Германии.

Тест, позволяющий определить сразу 60 видов рака, появится благодаря масштабному белорусско-германскому проекту трансфера технологии. В создании и разработке проекта приняли участие медики и ученые из ведущих государственных специализированных медицинских центров: Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Витебского областного клинического онкологического диспансера, Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси и других структурных подразделений НАНБ. Производственной площадкой для реагентов является ХОП ИБОХ НАН Беларуси.

Для проведения теста на онкоклетки у пациента необходимо будет взять анализ венозной крови

"Исследования проводятся только сертифицированными специалистами в государственных аккредитованных лабораториях. Принцип работы анализа PanTum Detect заключается в изучении макрофагов - подвижных клеток иммунной системы человека, способных поглощать и «переваривать» чужеродные для организма частицы, в том числе опухолевые клетки. Макрофаги выходят из кровеносного русла, перемещаются в ткани, поглощают специфические опухолевые структуры и мигрируют обратно в периферическую кровь. Опухолевые клетки концентрируются в макрофагах, что позволяет детально исследовать их методом проточной цитометрии и точно определять пороговые величины с помощью программ искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

