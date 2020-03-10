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"Университет 3:0" К экспериментальному проекту подключатся еще три вуза
В этом году к экспериментальному проекту "Университет 3:0" присоединятся еще три вуза страны - Витебский технологический, Гомельский технический, и Полесский университеты. Напомним, сейчас в новом формате работают восемь высших учебных заведений. Далее к новой концепции должна присоединиться вся страна.
"Университет 3:0" - новые участники
Это в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала первый замминистра образования. По словам Ирины Старовойтовой, этот проект не только позволил внести изменения в инфраструктуру вузов, но и принес новые содержательные подходы - меняется программа, открываются новые специальности. С этого учебного года ведутся наборы, например, на "управление бизнесом и активами инновационных предприятий", "электронный маркетинг" и "электронный менеджмент".
Инфраструктура вузов совершенствуется
Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси: "Происходит изменение в инфраструктуре - это означает, что у нас действует уже 6 технопарков, более 22 отраслевых лабораторий только за этот год открылись. Хочу отметить, что есть серьезная государственная поддержка лабораторий, их открытий, деятельностей. Только в этом году выделены из инновационных фондов 4 млн белорусских рублей для создания отраслевых лабораторий и чуть более 1 млн белорусских рублей из местных инновационных фондов.
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