Более 300 человек - будущие спасатели. Университет гражданской защиты МЧС завершил набор абитуриентов в свою альма-матер.Факультеты предупреждения и ликвидации ЧС, техносферной безопасности и заочного обучения будут готовить юношей и девушек для различных задач. Будущие бойцы МЧС, огнеборцы, инженеры, инспекторы по пожарной безопасности зачислены на дневную и заочную формы обучения. Многие практические занятия у курсантов напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше.