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Университетская стоматологическая поликлиника открылась в Витебске

Первая в стране. В Витебском медуниверситете открылась университетская стоматологическая поликлиника. Под руководством преподавателей студенты будут оттачивать врачебные навыки. Кабинеты оборудованы современными аппаратами. Университетская поликлиника - не только учебный объект: здесь начнут оказывать стоматологическую помощь студентам витебских вузов и жителям микрорайона. Работать с пациентами будут сотрудники кафедры.

На стоматологическом факультете ВГМУ обучаются более полутысячи студентов. В их числе и иностранцы.

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