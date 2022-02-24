Университетская стоматологическая поликлиника открылась в Витебске

Первая в стране. В Витебском медуниверситете открылась университетская стоматологическая поликлиника. Под руководством преподавателей студенты будут оттачивать врачебные навыки. Кабинеты оборудованы современными аппаратами. Университетская поликлиника - не только учебный объект: здесь начнут оказывать стоматологическую помощь студентам витебских вузов и жителям микрорайона. Работать с пациентами будут сотрудники кафедры.



На стоматологическом факультете ВГМУ обучаются более полутысячи студентов. В их числе и иностранцы.

