Унижения, жестокость и опыт Дахау: как поляки искореняли белорусский язык и культуру

Какова была жизнь белорусов во времена польской оккупации. Почти 20 лет территория некогда единой страны была разделена границей в результате Рижского договора. Половина территории с населением без малого 4 млн человек находилась под юрисдикцией Польши.

Этнические белорусы на себе испытали жесткую политику этноцида, проводимую правительством Пилсудского. Люди ежедневно сталкивались с нечеловеческим унижением, хамством и жестокостью со стороны поляков. Белорусов принуждали забыть родной язык. Только за то, что ты белорус, можно было лишиться работы и угодить в концлагерь. Его поляки открыли в 1934 году в городе Береза-Картузская. Поляки ездили перенимать опыт у нацистов в концлагере Дахау

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание", внук заключенного концлагеря "Береза-Картузская": "Это классический концлагерь. Здесь единственное, чего не хватает, это печей для сжигания узников. Впоследствии фашистский режим Германии это доработал. Поставил камеры для сжигания".

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук: "Это место, где плачет каждый сантиметр земли. Были такие факты, когда людям просто выбивали зубы, втыкали туда шланг и помповали нечистоты. Садизм был визитной карточкой и нормой всего того, что там происходило ".

Концлагерь поляки создавали для белорусов - тех, кто отстаивал свое право на национальную идентичность. За годы существования через Березу-Картузскую прошли порядка 10 тыс. человек, включая женщин. Лагерь прекратил свое существование в сентябре 1939 года, когда Красная Армия начала освободительный поход.

Специальный репортаж о польском концлагере для белорусов смотрите в эфире "Первого информационного" 16 сентября в 10.35 и 18.40.