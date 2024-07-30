3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Упавшие деревья, поврежденные автомобили и кровли домов - в Беларуси устраняют последствия непогоды
В Беларуси оперативно ликвидируют последствия непогоды. Из-за грозового фронта и ветра с порывами до 26 м/секунду в семи районах страны пострадали 8 населенных пунктов. Повреждены кровли 6 жилых домов и 2 объектов соцкультбыта. Ведутся восстановительные работы. Зафиксированы 316 случаев падения деревьев, повреждены 15 автомобилей в Гомельской области.
Спасатели продолжают оказывать помощь и ведут мониторинг оперативной обстановки в связи с прохождением сильного ветра и гроз по территории страны. Дожди и сильный ветер порывами до 20 м/с сохраняются и сегодня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов