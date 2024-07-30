Упавшие деревья, поврежденные автомобили и кровли домов - в Беларуси устраняют последствия непогоды

В Беларуси оперативно ликвидируют последствия непогоды. Из-за грозового фронта и ветра с порывами до 26 м/секунду в семи районах страны пострадали 8 населенных пунктов. Повреждены кровли 6 жилых домов и 2 объектов соцкультбыта. Ведутся восстановительные работы. Зафиксированы 316 случаев падения деревьев, повреждены 15 автомобилей в Гомельской области.

Спасатели продолжают оказывать помощь и ведут мониторинг оперативной обстановки в связи с прохождением сильного ветра и гроз по территории страны. Дожди и сильный ветер порывами до 20 м/с сохраняются и сегодня.