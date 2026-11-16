16 ноября по поручению Президента Александра Лукашенко в Беларуси началась внезапная проверка органов пограничной службы. В течение года уже проведена масштабная проверка всех структур военной организации страны: Вооруженных Сил, подразделений МВД, внутренних войск и ряда спецподразделений. Теперь очередь дошла до погранслужбы. Упор - на проверку самых мобильных и маневренных подразделений Госпогранкомитета.

Поднятие группы по тревоге

Одновременно во всех соединениях органов пограничной службы приведены в боевую готовность полные маневренные группы каждого погранотряда и каждой погрангруппы. Одна из ключевых точек проверки - Брестская Краснознаменная пограничная группа имени Ф. Э. Дзержинского. Здесь маневренная группа была поднята по тревоге и совершила 30-километровый марш в район учебного полигона. Техника шла не единой колонной, а с интервалом по нескольким маршрутам. По пути военнослужащие преодолевали различные препятствия.

Причем замысел проверки брестским пограничникам неизвестен. Все вводные поступают в режиме реального времени. В районе Брестской крепости, например, было сымитировано минирование моста через Мухавец, имитацию мины выявил боевой разведдозор и вызвал пиротехническую группу. Отработаны и сбросы с квадрокоптеров, имитация взрыва и нападения на транспортные средства. Личный состав действовал по контрзасадным мероприятиям, при нападении спешивался и стрелял по БПЛА.

"У нас каждый военнослужащий должен уметь не только передвигаться по полю боя, но и заминировать местность, разминировать ее, соответственно, знать топографию и в совершенстве владеть своим оружием", - отметил начальник маневренной группы Брестской погрангруппы.

На полигоне пограничники приступили к контрольным занятиям по огневой подготовке: упражнениям из пистолета Макарова, автомата Калашникова и группового оружия. Проверяющие оценят и действия по нейтрализации диверсионных групп, уровень огневой, физической и тактической подготовки. В обучении здесь используют опыт современных военных конфликтов, делая акцент на практику.

Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Маневренные группы сами по себе - это подразделения постоянной боевой готовности, поэтому важно посмотреть, как действует личный состав, как он обучен реагировать. Сегодня маневренные группы оснащены современным вооружением. Важно дать оценку физической подготовке, навыкам владения закрепленным вооружением и техникой".

Проверка идет и в Лидском пограничном отряде. Туда 16 ноября отправился первый заместитель госсекретаря Совбеза. Как рассказал Александр Неверовский, маневренные группы - это спецподразделения в каждом погранотряде, предназначенные для усиления охраны госграницы и выполнения специальных задач. Поэтому важно оценить их действия в реально созданной боевой обстановке, а также дать оценку тактической выучке.

"На вооружение маневренной группы поступают современные виды вооружений и специальной техники, широко используются беспилотные летательные аппараты, разведывательные и ударные дроны. Также поступают современные средства связи", - отметил начальник маневренной группы Лидского пограничного отряда.

Выполнение задач по охране государственной границы

По тревоге поднята и Гомельская пограничная группа. За считанные минуты военнослужащие усилили оборону военного городка. Боевой расчет занял свои места, параллельно идет погрузка оружия, боеприпасов, экипировки, средств для обнаружения и уничтожения дронов, продуктов питания.

В рамках учебной тревоги группа противовоздушной обороны подавила один дрон, еще один летательный объект уничтожен. Далее по сигналу командира боевые расчеты на спецтехнике при поддержке разведгрупп выдвигаются на границу для выполнения задач по предназначению. Отразить атаку противника здесь готовы в любой момент.

"Весь основной личный состав выдвигается в боксы, где стоит вооружение, и с определенным диапазоном времени выезжает боевая техника. Каждый военнослужащий обязан знать свое место и роль в боевом порядке ради достижения поставленной задачи - оперативного прибытия на государственную границу и ее защиты. Самое главное здесь - это оперативность, быть сильным, мужественным и выносливым, слушать команды командиров", - поделился военнослужащий.

Отметим, что нынешняя проверка - это не набор разрозненных эпизодов, а намеренная эклектика форматов. Марш с интервалами, имитация минирования, борьба с дронами, контрзасадные действия и контрольные стрельбы собраны в единый сценарий, приближенный к реальной боевой обстановке.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Вы видите, какая обстановка складывается сегодня вокруг Республики Беларусь, какая непростая обстановка вблизи наших границ. От слаженности, профессионализма, умений, навыков и действий наших органов пограничной службы зависит обеспечение национальной безопасности и общественной безопасности внутри страны. Определены сроки готовности этих подразделений, будут проведены смотры готовности в указанное время".

Проверка будет продолжаться определенное время, и на каждом этапе будет дана оценка территориальным органам погранслужбы и командованию отрядов из Бреста, Гомеля и Лиды. По итогам проверки будет проведен анализ и доклад главе государства.