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Упор на практику и научные разработки. Все подробности в интервью с Сергеем Рубниковичем

Упор на практику и научные разработки делает и новый ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович. На должность он согласован накануне, этот день начал с общения с коллективом.



Доктор медицинских наук, профессор убежден - необходимо создать систему университетских клиник, а еще пересмотреть программы подготовки кадров. Все подробности в интервью "Панорамы".

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