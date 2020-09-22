Упор на практику и научные разработки. Все подробности в интервью с Сергеем Рубниковичем

Упор на практику и научные разработки делает и новый ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович. На должность он согласован накануне, этот день начал с общения с коллективом.







Доктор медицинских наук, профессор убежден - необходимо создать систему университетских клиник, а еще пересмотреть программы подготовки кадров. Все подробности в интервью "Панорамы".