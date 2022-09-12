3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Этот продукт увеличивает риск развития рака желудка, а мы едим его каждый день
У людей, которые употребляют большое количество соли, риск развития рака желудка выше в два раза, чем у тех, кто этого не делает. Об этомрассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. Его слова приводит sb.by.
"Японские ученые проанализировали жизни примерно 40 тысяч человек. Специалисты наблюдали за испытуемыми 11 лет. Оказалось, что люди, употребляющие большое количество соли, имеют в два раза выше риск развития рака желудка, чем те, кто не злоупотребляет соленым", - отметил Герман Гандельман.
Соответствующие данные были опубликованы в журнале British Journal of Cancer в январе 2004 года.
"Английские же ученые проанализировали данные более полумиллиона человек и обнаружили, что чрезмерное употребление соли повышает риск умереть внезапно на 30 процентов", - подчеркнул доктор.
Наряду с этим кардиолог отметил, что из-за соли также увеличивается артериальное давление.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов