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Этот продукт увеличивает риск развития рака желудка, а мы едим его каждый день

Этот продукт увеличивает риск развития рака желудка, а мы едим его каждый день

У людей, которые употребляют большое количество соли, риск развития рака желудка выше в два раза, чем у тех, кто этого не делает. Об этомрассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. Его слова приводит sb.by.

"Японские ученые проанализировали жизни примерно 40 тысяч человек. Специалисты наблюдали за испытуемыми 11 лет. Оказалось, что люди, употребляющие большое количество соли, имеют в два раза выше риск развития рака желудка, чем те, кто не злоупотребляет соленым", - отметил Герман Гандельман.

Соответствующие данные были опубликованы в журнале British Journal of Cancer в январе 2004 года.

"Английские же ученые проанализировали данные более полумиллиона человек и обнаружили, что чрезмерное употребление соли повышает риск умереть внезапно на 30 процентов", - подчеркнул доктор.

Наряду с этим кардиолог отметил, что из-за соли также увеличивается артериальное давление.

Фото:pixabay.com

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