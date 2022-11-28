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Управление "К" МВД отмечает свой профессиональный праздник

20 лет на страже кибербезопасности. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает самое высокотехнологичное подразделение внутренних дел Беларуси - управление "К". В век цифровых технологий пользователей интернета с каждым днем становится все больше, соответственно больше совершается и разных преступлений в киберпространстве. Поэтому актуальной задачей сегодня является защита информации в Сети. И одними из самых востребованных кадров в органах правопорядка являются специалисты по IT-безопасности. За 2022 год только в Минском районе было возбуждено 355 уголовных дел, связанных с киберпреступностью. Это значительно меньше, чем в прошлом году.

Уже в следующем году на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ появится новая специальность "кибербезопасность". Планируется, что в том числе специалисты этого вуза в будущем могут стать кадровым резервом для управления "К".

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