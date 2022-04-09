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Управление жилищным фондом в перспективе будет осуществляться только специализированными организациями ЖКХ
Как будет осуществляться управление жилищным фондом, в проекте "Вопрос номер один" рассказал министр ЖКХ Беларуси.
Андрей Хмель отметил, что из множества обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 5 % касаются товарищества собственников.
"Это необоснованные поборы, неправильно принятые решения в части законодательства, нецелевое использование средств, непринятие руководителем ТС неких конкретных решений, реагирования на просьбы граждан, - перечислил руководитель ведомства. - И здесь зачастую получается так, что и государство, и местные органы власти не всегда имеют административный ресурс, чтобы дойти до каждого человека, до каждой проблемы и решить эти вопросы".
Андрей Хмель: Поэтому глава государства и поднял данный вопрос. Назрела необходимость принять определенные решения, чтобы эту проблему нивелировать. Потому что все-таки в центре внимания в стране и отрасли остается человек и его проблемы.
"Если люди уже самоорганизовались, но у них не получается управлять, они начинают жаловаться, и поэтому государство не может оставить так ситуацию. Видится, что управление жилищным фондом, его эксплуатация в перспективе будут осуществляться только государством", - полагает руководитель министерства.
Интервью министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля в проекте "Вопрос номер один" смотритена
Агентства теленовостей.
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