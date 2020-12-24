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Управлением собственной безопасности Генпрокуратуры выявлен факт оскорбления прокурорского работника в интернете

Установлено, что в ноябре девушка разместила на своей странице в Instagramоскорбительное сообщение. Ей может грозить уголовная ответственность.

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