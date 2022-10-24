Управляющий причинил ущерб минскому предприятию на сумму более Br1 млн

Оперативники ГУБОПиК вышли на директора коммерческой фирмы, назначенного управляющим заводом металлоконструкций в Минске. Его подозревают в причинении госпредприятию за 5 лет работы крупного ущерба - более миллиона рублей. Подробности уголовного дела рассказали в МВД.



По информации следователей, мужчина устроил к себе на и без того убыточное предприятие, которое было уже в нескольких шагах от банкротства, двух дочерей и оформил их экономистами. Те по факту ничего не делали, но при этом получили около 230 тысяч рублей в качестве зарплаты и иных выплат.

Все выгодные сделки по реализации продукции подозреваемый проводил через свою фирму.