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Управляющий причинил ущерб минскому предприятию на сумму более Br1 млн
Оперативники ГУБОПиК вышли на директора коммерческой фирмы, назначенного управляющим заводом металлоконструкций в Минске. Его подозревают в причинении госпредприятию за 5 лет работы крупного ущерба - более миллиона рублей. Подробности уголовного дела рассказали в МВД.
По информации следователей, мужчина устроил к себе на и без того убыточное предприятие, которое было уже в нескольких шагах от банкротства, двух дочерей и оформил их экономистами. Те по факту ничего не делали, но при этом получили около 230 тысяч рублей в качестве зарплаты и иных выплат.
Все выгодные сделки по реализации продукции подозреваемый проводил через свою фирму.
В 2016 году между профильным министерством, наблюдательным советом завода и коммерческой фирмой был заключен договор, по которому управление фирмой осуществлял директор и менеджер коммерческой фирмы. Они должны были оздоровить предприятие, наладить его нормальную работу и выплатить накопившиеся задолженности. Однако, проанализировав ситуацию на предприятии, мы пришли к выводу, что все эти 5 лет управленцы были озабочены собственным обогащением за счет предприятия.
По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление властью или служебными полномочиями". На имущество подозреваемого на сумму более полумиллиона рублей наложен арест. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото:pixabay.com