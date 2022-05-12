Упрощена система получения гражданства Республики Беларусь для украинцев

Дружественный шаг, который многие ждали с нетерпением. Александр Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство. Так, 319 человек получили защиту и гражданские свободы с паспортом Республики Беларусь. В МВД подчеркнули, что из этого числа 290 - граждане Украины. В основном это лица, прибывшие в нашу страну из Донецкой и Луганской областей.

Количество граждан Украины, которые имеют намерение приобрести наше гражданство, достаточно большое. Работа по поручению Президента об оперативном рассмотрении материалов данной категории лиц продолжается. Хочу также отметить: значительное количество ходатайствующих граждан Украины имеет право на упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства, когда решение принимается на уровне областных управлений внутренних дел. Павел Хрищенович, замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

"С начала выполнения поручения главы государства таким правом воспользовались 1 750 граждан Украины. Всего в рамках реализации поручения Президента гражданство Республики Беларусь приобрели 4 300 человек, из которых более трех с половиной тысяч - граждане Украины и свыше 700 - граждане других государств", - подытожил Павел Хрищенович.