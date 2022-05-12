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Упрощена система получения гражданства Республики Беларусь для украинцев
Дружественный шаг, который многие ждали с нетерпением. Александр Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство. Так, 319 человек получили защиту и гражданские свободы с паспортом Республики Беларусь. В МВД подчеркнули, что из этого числа 290 - граждане Украины. В основном это лица, прибывшие в нашу страну из Донецкой и Луганской областей.
Количество граждан Украины, которые имеют намерение приобрести наше гражданство, достаточно большое. Работа по поручению Президента об оперативном рассмотрении материалов данной категории лиц продолжается. Хочу также отметить: значительное количество ходатайствующих граждан Украины имеет право на упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства, когда решение принимается на уровне областных управлений внутренних дел.
"С начала выполнения поручения главы государства таким правом воспользовались 1 750 граждан Украины. Всего в рамках реализации поручения Президента гражданство Республики Беларусь приобрели 4 300 человек, из которых более трех с половиной тысяч - граждане Украины и свыше 700 - граждане других государств", - подытожил Павел Хрищенович.
После "Большого разговора с Президентом", на котором поднимался этот вопрос и были даны соответствующие поручения, с августа прошлого года белорусскими гражданами стали 3 534 украинца. Подробнее о том, как люди различных национальностей становятся настоящими белорусами, смотрите 12 мая в программе "Панорама".
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