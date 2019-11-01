Упрощенный режим на литовской и латвийской границах

Сегодня и завтра часть белорусских пунктов пропуска на литовской и латвийской границах работают в упрощенном режиме. Сделано это для того, чтобы жители приграничной территории смогли посетить кладбища в День всех святых и День поминовения усопших.



Как сообщили в Госпогранкомитете, все люди пересекающие границу по упрощенному режиму, должны будут предъявить паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий проживание на приграничной территории. В дорогу разрешается брать с собой только вещи для личного пользования. Более подробно ознакомиться с перечнем разрешенного для перемещения багажа, а также с работой пунктов пропуска можно на сайте пограничного ведомства.