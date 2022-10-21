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Упс! Камеры начали фиксировать отсутствие техосмотра
Камеры, фиксирующие отсутствие техосмотра у автомобилистов, заработали на белорусских дорогах, сообщает Sputnik Беларусь.
Отныне устройства, которые фиксируют скорость на дорогах, будут прогонять проезжающие автомобили через базу гостехосмотра. Т.е. у кого нет разрешения на допуск к участию в дорожном движении, рискует получить "письмо счастья".
До этого в ГАИ наказывали дополнительными штрафами за непройденный ТО тех водителей, которых "словила" камера за превышение скорости. Впоследствии автомобилисты выявили закономерность: если не нарушать, можно ездить спокойно и без техосмотра.
По данным Белтехосмотра, за январь-сентябрь разрешения получили более 1 миллиона 50 тысяч автомобилистов. При этом большая часть водителей (в стране, по данным ГАИ, более 4 млн транспортных средств) продолжает ездить без техосмотра.
Сколько камер фиксирует отсутствие техосмотра?
Фиксацией наличия техосмотра занимается СЗАО "Безопасные дороги Беларуси". В данный момент на дорогах страны работает более 500 стационарных камер контроля. Большинство из них располагаются на дорогах республиканского значения: М1, Р43, Р99 и так далее.
Штраф за отсутствие техосмотра
Первый раз - предупреждение, второй и последующий разы в течение суток - 0,5 базовой величины (16 рублей).
Фото:Виктор Толочко
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