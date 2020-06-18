Ураган, ливень и град - страну накрыла непогода

Больше всего буйство стихии ощутил Минск. Билборды падали на дорогу, деревья вырвало с корнем, а машины уходили под воду. И это в прямом смысле слова. 30 минут хватило, чтобы центр столицы затопило, при этом окраины города стихия не захватила. По информации МЧС, были подтоплены дорога у стадиона «Трактор», возле Оперного театра, на Орловской в районе Долгиновского тракта, наблюдались перебои с движением трамваев по улице Первомайской. Сообщений о пострадавших нет.



А это последствия грозы в Рогачеве. Сильный ветер валил огромные деревья, сносил крыши с домов, а ливень с градом затопил улицы. По предварительным расчетам, только в Минске выпала четверть месячной нормы осадков. Там, где есть угроза безопасности людей, нарушено транспортное сообщение - работают подразделения МЧС.



