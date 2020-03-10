Урбан джангл своими руками

Урбан джангл - яркий интерьерный тренд и один из самых упоминаемых тегов в "Инстаграм". Давайте вольемся в модные городские джунгли. А поможет нам в этом могилевчанка Вероника Мунтян.





Урбан джангл - это стиль жизни

Это создание интерьера при помощи комнатных растений. Чем их больше, тем лучше.Философия урбан джангл заключается в том, чтобы приблизиться к природе и сделать среду обитания человека в городе более комфортной.

Какие же растения идеально подходят для урбан джангл? Лучше выбирать неприхотливые растения, так как все мы работаем и ухаживать за ними некогда.Начинаем со знакомой монстеры.

Аглаонема - тоже неприхотливое растение, она прекрасно сочетается в композициях

Аглаонема - гостья из тропиков, может расти на бедных почвах в условиях низкой освещенности.

Папоротники влюбой композиции смотрятся красиво

Папоротники тоже перебрались из леса в городские джунгли. В любой композиции они смотрятся очень красиво, потому что они воздушные, пышные.

Кактусы. Красивые. Прекрасная форма

Они - прекрасное мужское дополнение к нашим джунглям!

В любимицах исансевиерия (тещин язык или щучий хвост) -одно из немногих растений, которые выделяют кислород даже ночью. Растение вообще неприхотливое. Для тех, кто не любит много ухаживать, а любит путешествовать, оно подходит идеально. Даже если все лето провести на даче, сансевиерия дождется вас и к концу сезона останется такой же красивой. Поливают еередко, сильнозаливать не нужно -она этого не любит. Листья нужно протиратьот пыли.

Сансевиерия очищает воздух от токсинов, в том числе от выделений из пластика оконных рам

Обязательно нужно очищать от пыли и листочки эпипремнума, который тоже активно используется в урбан джангл.Его можно по-разному формировать, например, накрутить на палочку, как лиану. Есть разные сорта. У энджояпестренькие листочки, ему нужно больше света, поэтому лучше ставить его ближе к окну. А золотой эпипремнум будет себя прекрасно чувствовать в тени.

Эпипренум быстро растет: за год прибаляет 1-2 метра. Но осторожно: все части растения ядовиты!

Обрамление для растений в стиле урбан джангл - это светлые стены, разные горшки и подставки.В городские джунглиотлично вписываются домашние питомцы).