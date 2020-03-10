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Урбан джангл своими руками
Урбан джангл - яркий интерьерный тренд и один из самых упоминаемых тегов в "Инстаграм". Давайте вольемся в модные городские джунгли. А поможет нам в этом могилевчанка Вероника Мунтян.
Урбан джангл - это стиль жизни
Это создание интерьера при помощи комнатных растений. Чем их больше, тем лучше.Философия урбан джангл заключается в том, чтобы приблизиться к природе и сделать среду обитания человека в городе более комфортной.
Какие же растения идеально подходят для урбан джангл? Лучше выбирать неприхотливые растения, так как все мы работаем и ухаживать за ними некогда.Начинаем со знакомой монстеры.
Аглаонема - тоже неприхотливое растение, она прекрасно сочетается в композициях
Аглаонема - гостья из тропиков, может расти на бедных почвах в условиях низкой освещенности.
Папоротники влюбой композиции смотрятся красиво
Папоротники тоже перебрались из леса в городские джунгли. В любой композиции они смотрятся очень красиво, потому что они воздушные, пышные.
Кактусы. Красивые. Прекрасная форма
Они - прекрасное мужское дополнение к нашим джунглям!
В любимицах исансевиерия (тещин язык или щучий хвост) -одно из немногих растений, которые выделяют кислород даже ночью. Растение вообще неприхотливое. Для тех, кто не любит много ухаживать, а любит путешествовать, оно подходит идеально. Даже если все лето провести на даче, сансевиерия дождется вас и к концу сезона останется такой же красивой. Поливают еередко, сильнозаливать не нужно -она этого не любит. Листья нужно протиратьот пыли.
Сансевиерия очищает воздух от токсинов, в том числе от выделений из пластика оконных рам
Обязательно нужно очищать от пыли и листочки эпипремнума, который тоже активно используется в урбан джангл.Его можно по-разному формировать, например, накрутить на палочку, как лиану. Есть разные сорта. У энджояпестренькие листочки, ему нужно больше света, поэтому лучше ставить его ближе к окну. А золотой эпипремнум будет себя прекрасно чувствовать в тени.
Эпипренум быстро растет: за год прибаляет 1-2 метра. Но осторожно: все части растения ядовиты!
Обрамление для растений в стиле урбан джангл - это светлые стены, разные горшки и подставки.В городские джунглиотлично вписываются домашние питомцы).
Заядлым дачникам урбан джангл поможет унять тоску по зелени в несезон. А тем, кто живет на асфальте, растения в доме радуют глаз и очищают воздух.Самое главное, что такую красоту может создать каждый.
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