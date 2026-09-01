Урок мира для курсантов военного факультета ГрГУ провел министр обороны

Урок мира для курсантов военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы провел министр обороны. Виктор Хренин рассказал будущим офицерам о военно-политической обстановке в мире и Восточно-Европейском регионе.

Отдельно министр остановился на подготовке специалистов, которые после выпуска будут отвечать за физическую подготовку военнослужащих, тыловое обеспечение и подготовку офицеров запаса, а также рассказал о мерах господдержки военнослужащих. Это предоставление арендного жилья, строительство квартир с господдержкой и возможность передать арендное жилье в собственность.

Кроме того, военнослужащим увеличивают страховые выплаты и совершенствуют систему оплаты труда. Для отличников физической подготовки предусмотрены ежемесячные надбавки, а молодым лейтенантам - материальная поддержка при обустройстве на новом месте службы.