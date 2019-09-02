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"Урок безопасности на всю жизнь". Школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения
После торжественных линеек "Урок безопасности на всю жизнь". В игровой форме школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. На разных зонах можно было отработать навыки управления велосипедом и посоревноваться на лучшее знание экипировки инспектора дорожно-патрульной службы.
Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Внимание, дети!". В связи с ее проведением до 5 сентября в любое время суток водители должны ездить с включенным светом фар. За нарушение требования предусмотрен штраф.
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