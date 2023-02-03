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Урок мужества от Алексея Талая прошел в Витебском колледже легкой промышленности и технологий

Урок мужества от Алексея Талая. Учащиеся Витебского колледжа легкой промышленности и технологий встретились с паралимпийцем и общественным деятелем. Речь шла о настоящих ценностях - семье, друзьях, силе человеческого духа, стойкости, умении преодолевать жизненные трудности. С особым трепетом и гордостью звучали слова о патриотизме.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:
Нужно объяснить подросткам важность участия во всех процессах жизни, общества. И, конечно же, в будущее послать свой взор: кем я буду? Именно сейчас ребята уже должны думать об этом. Ведь в скором времени им предстоит работать на страну, защищать нашу Родину.

В колледже более 500 юношей и девушек. Наравне с другими здесь обучаются и подростки с особенностями развития. Они осваивают профессии обувщиков, операторов ЭВМ, парикмахерское искусство.

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