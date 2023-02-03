Урок мужества от Алексея Талая прошел в Витебском колледже легкой промышленности и технологий

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Нужно объяснить подросткам важность участия во всех процессах жизни, общества. И, конечно же, в будущее послать свой взор: кем я буду? Именно сейчас ребята уже должны думать об этом. Ведь в скором времени им предстоит работать на страну, защищать нашу Родину.