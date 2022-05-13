Урок памяти на базе краеведческого музея прошел в Смолевичском районе

Наш музей был создан в 1980 году. Его основателем была Обметко Дарья Тимофеевна. Тогда наш музей назывался музеем трудовой и боевой славы. В 2014 году получил статус народного, и сейчас называется народный краеведческий музей истории Прилепщины. Это один-единственный музей в районе, который имеет статус народного музея.

Дмитрий Трощенко, директор Прилепского детского сада - средней школы