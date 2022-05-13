3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Урок памяти на базе краеведческого музея прошел в Смолевичском районе
Беларусь помнит освободителей и события военной истории. Уроки памяти проходят по всей стране. В Смолевичском районе на базе краеведческого музея ребят знакомят с многовековой историей поселка Прилепы, начало которому положено еще до нашей эры.
В музее представлены экспонаты, добытые во время раскопок на Прилепском городище, а также местные реликвии из бабушкиных сундуков - рушники, стародавняя посуда и предметы быта.
Самая большая экспозиция посвящена периоду Великой Отечественной войны - в сороковые Прилепский край был знаменит своим партизанским движением.
В годы Великой Отечественной войны воевали и наши земляки - уроженцы Прилепского края. Было широко развито подпольное движение. У нас есть такие документы, как благодарность от самого Сталина и документы шести героев Советского Союза.
Наш музей был создан в 1980 году. Его основателем была Обметко Дарья Тимофеевна. Тогда наш музей назывался музеем трудовой и боевой славы. В 2014 году получил статус народного, и сейчас называется народный краеведческий музей истории Прилепщины. Это один-единственный музей в районе, который имеет статус народного музея.
Ухаживают прилепские школьники и за мемориалом боевой славы в центре поселка. Два монумента: "Боец" и "Скорбящая мать" - скульптуры и гранитные плиты, на которых высечены имена земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, - всегда досмотрены. А в дни майских праздников у обелисков лежат цветы.