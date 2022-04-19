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Урок памяти, посвященный Великой Отечественной войне, прошел сегодня в 26-й школе Гродно
Беларусь готовится к празднованию великого дня - Дня Победы.
На встречу с 10-классниками приехал замминистра образования Александр Кадлубай. В форме диалога школьники обсудили основные этапы войны, период оккупации Беларуси и партизанское движение. Основная идея проекта - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Особенно сейчас, когда появились внешние вызовы, и многие страны пытаются переписать историю Великой Отечественной войны.
Конкретные проблемные вопросы для детей с опорой на диалог. Что они знают по тем или иным вопросам, что мы должны в этот урок до них неформально довести. Т.е. основные базовые принципы и вехи. Мы слышим и понимаем, что у нас в программных материалах история Великой Отечественной войны изучается в 9-м классе. Поэтому умышленно говорим уже раньше о войне с 5 класса до 11 класса.
Урок прошел очень интересно. И я считаю, это очень важно - помнить всю эту страшную войну, которая произошла. И я считаю, что мы не должны это забывать. И ни в коем случае не должны допустить, чтобы эта война повторилась.
"Уроки памяти" до 9 Мая пройдут во всех школах страны. Прорабатывается возможность проводить их на системной основе на протяжении всего учебного года.