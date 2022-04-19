Урок памяти, посвященный Великой Отечественной войне, прошел сегодня в 26-й школе Гродно

Конкретные проблемные вопросы для детей с опорой на диалог. Что они знают по тем или иным вопросам, что мы должны в этот урок до них неформально довести. Т.е. основные базовые принципы и вехи. Мы слышим и понимаем, что у нас в программных материалах история Великой Отечественной войны изучается в 9-м классе. Поэтому умышленно говорим уже раньше о войне с 5 класса до 11 класса.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси