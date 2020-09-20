Обратим внимание на тех, кто когда-то вынужденно пересек украинско-белорусскую границу. Урок житейской мудрости от украинских переселенцев. Хорошо там, где нас нет, а вот любить и ценить то, что рядом, - целое искусство. Наверное, потому что к хорошему привыкают быстро. Хочется лучшего здесь и сейчас, но какова цена?Переселенцы с востока Украины знают, как легко потерять мирную, налаженную, свою обычную, но такую счастливую жизнь в обмен на туманные обещания и ангажированные призывы. Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили еще одну историю - рассказ о пережитом из первых уст.



