Уроки мужества и верности от 95-летней бывшей партизанки Виталисы Гавриловой

В годы Великой Отечественной войны Беларусь стала настоящим партизанским краем. Сотни тысяч членов партизанских бригад и отрядов, не щадя свои жизни, помогали приближать победный май. На их счету разгромленные вражеские гарнизоны, срыв карательных фашистских операций.

9 Мая - особенный день для семьи ветерана Великой Отечественной войны из Чашникского района Виталисы Степановны Гавриловой.

Песню "День Победы" Виталиса Степановна поет со слезами и всегда с трепетом принимает поздравления с Днем Победы. Когда началась Великая Отечественная, она была совсем девчонкой, с виду хрупкой, но очень сильной духом. Виталисе доверили быть связной. После девушка оказалась в партизанском отряде бригады "Дубова", действовавшей на территории Витебской области. Работала санитаркой в госпитале, ухаживала за ранеными бойцами.

Виталиса Гаврилова, ветеран Великой Отечественной войны: "Отец как-то спросил: "Если вы попадетесь, что будете делать?" Я говорю: "Папа, пусть меня хоть убьют, растерзают, я никого не продам".

После войны Виталиса Степановна выбрала профессию учителя. Педагогический стаж составляет более 40 лет. Доброта, жизнелюбие, гуманность всегда были главными темами ее уроков.

"Чтобы мир был на земле, надо хорошо, добросовестно трудиться, быть честным. И учеников своих учила только добру", - вспоминает учительница.

Весной 2026-го Виталисе Гавриловой исполнилось 95 лет

82 года назад Виталиса Степановна участвовала в прорыве вражеской блокады в Ушачском районе. Тогда партизаны совершили невозможное: разорвали вражеское окружение и спасли от гибели 15 тыс. мирных жителей.

Во время Великой Отечественной на территории Витебской области действовало мощное подпольное и партизанское движение. Защищали свое, нарушая планы врага. Одним из самых крупных партизанских сражений является прорыв в Ушачском районе. Это был неравный бой в мае 1944-го.

Беларусь помнит подвиги защитников. Партизан бригады "Дубова" Павел Мацкевич не увидел победный май. Его жизнь оборвалась на 20-м году 17 апреля 1943-го. И спустя 8 десятилетий поблагодарить за мир приходят наследники Великой Победы. Благоустроили место захоронения героя, поддерживают порядок.