Уроки предков на болотных угодьях: "Споровские сенокосы" собрали более 25 команд со всей Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Сохранить уникальную природу белорусских болот и вспомнить мастерство предков. В Березовском районе прошел традиционный экологический фестиваль "Споровские сенокосы". На один день биологический заказник превратился в арену для виртуозов ручной косьбы, любителей болотного футбола и экотуристов со всей страны. Расскажем о самых ярких моментах и атмосфере народного праздника.

Более 25 команд из всех уголков Беларуси сегодня проверяли свои силы в мастерстве ручного сенокошения. Уже в 19-й раз фестиваль "Споровские сенокосы" объединил сотни профессионалов и любителей в деревне Высокое Березовского района. Задача участников - максимально быстро и чисто скосить участок длиной 100 метров и шириной не менее 1,5 метра на каждого.

После командного этапа 10 лучших из лучших вышли в личное первенство, где преодолели ту же дистанцию уже самостоятельно. Время прохождения напрямую зависит от высоты, влажности и плотности травы. В среднем один прокос занимает от 5 до 10 минут.

Этот праздник для многих стал доброй семейной традицией, объединяющей поколения. Так, более 10 лет в фестивале участвует большая династия Дашкевич. Ивану Васильевичу - старейшему участнику соревнований - 77 лет! Вместе с ним в поле вышли внуки, зятья и племянники. В таком единстве и преемственности - сила и главный секрет успеха.

Виктор Дашкевич, участник экологического фестиваля:

"Косу держим с 5 лет в руках практически, потому что у одной и второй бабушки есть хозяйство, приходится помогать заготавливать сено. У нас три команды. Вот с 2013 года мы косим. Все не впервые, поэтому все знаем".

Геннадий Дашкевич, участник экологического фестиваля:

"У нас три команды: двоюродные братья, я, Витя, отец, и дед еще с нами. Самый старый здесь косец 49-го года. Он тоже сегодня косил. Видите, в десятку мы все четверо вошли. Я и мои сын и племянники. Жарко, трава сухая. Если мы дома сено косим, то мы утром идем. Пять - полшестого, трава мягкая, влажная, а сейчас сухая трава. Справились, хлопцы сильные, крепкие".

Среди тех, кто уверенно держит косу, есть и представительницы прекрасной половины. Ведь там, где есть легкая женская рука, ювелирная точность и врожденное чувство прекрасного, результат всегда получается качественным и с душой.

Еще одна зрелищная часть праздника - турнир по футболу. Полем для игры служит открытый участок низинного торфяника без растительности.

Для гостей подготовили обширную программу: мастер-классы по сплаву на байдарках, площадки настольных игр, детские интерактивные зоны, полеты на мотодельтапланах, заезды на квадроциклах и выступления творческих коллективов.

Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского райисполкома:

"Наши "Споровские сенокосы" проходят уже в 19-й раз. Это стало действительно народным фестивалем, потому что мы сохраняем культуру сенокошения. Мы передаем эту традицию подрастающему поколению. Среди участников есть и молодежь, и люди более старшего возраста. Эта традиция объединяет все поколения. Изюминкой сегодняшнего фестиваля стал чемпионат в рамках общего сенокошения по женскому сенокошению. Мы собрали две команды? одна от Белорусского союза женщин, другая - от партии "Белая Русь". Две команды соревнуются между собой".

Виктор Рафалович, зампредседателя Брестского облисполкома:

"Фестиваль сенокошения "Споровские сенокосы" - это традиционное мероприятие, которое проходит в Березовском районе Брестской области. Оно привлекает очень много туристов, гостей, жителей, которые увлекаются и ценят здоровый образ жизни, ценят традиции. Мы видим, что сейчас серьезный запрос у наших граждан на свое родное, белорусское. И, конечно же, стараемся с каждым годом сделать более насыщенную программу, интересную, с возрождением уникальных, традиционных наших белорусских ремесел".

Свое название праздник получил от Республиканского биологического заказника "Споровский". Это один из крупнейших массивов низинных болот, занимающий площадь свыше 19 тыс. гектаров. Заказник расположен на территории сразу нескольких районов Брестчины.

Экологический фестиваль "Споровские сенокосы" - один из самых оригинальных в стране. Праздник призван сохранить уникальность болотных ландшафтов с их биоразнообразием, сберечь древние традиции ручного кошения и передать их будущим поколениям.