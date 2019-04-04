Уроки безопасности от спасателей

В эти минуты в Минске студенты из 17 вузов учатся проходить полосу препятствий, тушить пожар, оказывать первую помощь. В программе мастер-классов от сотрудников МЧС также спасение пострадавших в ДТП и эвакуация людей из подземных колодцев. Также для участников подготовлены спортивные эстафеты и творческие баттлы. Завтра по итогам конкурса наградят лучших спасателей-студентов.