Уроки безопасности от спасателей Минска в интерактивном формате

Сотрудники МЧС организовали городок безопасности прямо в горнолыжном комплексе. Такой оригинальный формат был выбран для проведения финального этапа акции "Безопасность - в каждый дом!" Сотрудники МЧС столицы вместе с активными молодыми людьми и юными спасателями на интерактивных площадках провели уроки безопасности для детей. Маленькие жители столицы и их родители поучаствовали в викторинах и конкурсах, посетили мобильный центр безопасности, посидели в пожарной машине, примерили образ спасателей. В результате в занимательной форме усвоили главные правила поведения как на снежных склонах, так и на воде, а также правила обращения с огнем.